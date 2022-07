Alla scoperta di Jessika Shy, la cantante lituana del momento

Vale la pena di parlare di Džesika Šyvokaitė, in arte Jessika Shy. Prima di tutto perchè questa cantautrice lituana, esplosa tre anni fa, è da quattro mesi ininterrotti in testa alla classifica degli album del suo Paese. “Apkabinti prisiminimus” ha tolto il primato ai Maneskin e da allora praticamente non si più mosso dalla vetta se non per un paio di settimane.

Ma ne parliamo anche perchè il suo pop è moderno ed interessantissimo, assolutamente radiofonico, come dimostra questa “Tyliai pakuzdek”, questa settimana in testa alla classifica dei singoli, come ha fatto nei mesi scorsi “Solkam letai”, altra power ballad di grande livello, con sonorità anni 80. Per lei, che si può senz’altro definire la cantante lituana del momento, collaborazioni con diversi big nazionali, su tutti Justinas Jarutis, altro campione delle charts.

Candidata ai premi musicali nazionali nel 2020, il suo anno migliore dopo la partecipazione ad X Factor che l’ha lanciata, è arrivata seconda solo dietro a The Roop, poi rappresentanti eurovisivi della Lituania.

