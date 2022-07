Serena Brancale, raffinata cantautrice pugliese, è uscita in questi giorni con una cover particolarissima di “Vieni ballare in Puglia”, successo del primo Caparezza. In questa videointervista si racconta, parlando anche del suo legame con la Puglia, che impregna il nuovo album “Io so accussì”, ricco di collaborazioni importanti.

Qui sotto potete ascoltare la sua particolarissima versione del brano di Caparezza:

