“If you were alone/Sta matia sou”, il duetto fra WRS e Andromache

L’Eurovision Song Contest 2022, come tutte le edizioni, lascia in eredità una serie di fanwank. Il rumeno Andrei Ursu, in arte WRS e la greca di origine tedesca che ha rappresentato Cipro Andromache rappresentano bene questo concetto: entrambi molto amati dai fan dell’Eurovision in generale, per le loro canzoni tipicamente eurovisive e da una fetta specifica del pubblico, quello LGBT, per criteri estetici.

L’etichetta di lei, la Panik Records, li ha uniti in questa “If you were alone/Sta matia sou”, bilingue anglo-greca, che è immediatamente diventata la hit preferita dell’estate per il pubblico eurovisivo.

Verrebbe da dire niente di nuovo rispetto a quello che ci hanno fatto sentire entrambi all’Eurovision, per WRS un brano finto latino dove la componente spagnoleggiante era più falsa di una moneta da tre euro ed un brano finto etnopop ellenico (scritto da albanesi) per Andromache, ma in realtà questo pezzo, se contestualizzato al fatto che appunto si tratta di una hit estiva, alla fine funziona.

WRS è riuscito a centrare a sorpresa la finale all’Eurovision 2022 con “Llamame“, poi diciottesima, mentre Andromache è stata eliminata in semifinale con “Ela”, che ha chiuso dodicesima. Questo brano invece li vede entrambi fra gli autori, insieme al produttore rumeno Domino.

