“La musica suena”, la hit latina dell’estate arriva dalla Bulgaria

Strani giri della musica. Ma poi non troppo. Se all’Eurovision un artista rumeno può presentare un brano che avrebbe potuto cantare Enrique Iglesias allora ci sta pure che la hit dell’estate, quella davvero con il sole dentro arrivi dalla Bulgaria.

“La musica suena” fa su e giù dal primo posto della classifica e attualmente è in alta rotazione nelle radio dell’Est. A proporla popolare è una popolare accoppiata: D-Trax e Mascota. Il primo è un dj e producer di 34 anni molto noto in Bulgaria, che ha già diversi anni di carriera alle spalle ma che è cresciuto prepotentemente negli ultimi tre.

Mascota è a sua volta un altro dj che proprio nell’ultimo periodo insieme a D-Trax sta portando in giro per la Bulgaria un radio show, da cui è nata appunto questa hit, spagnoleggiante nel sound e nel testo che è diventato un must anche sulle spiagge dell’Est.

