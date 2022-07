“Hypnotized”, l’ottimo rientro di Sophie Ellis Bextor

Segnaliamo il ritorno fortissimo sulle scene di una delle artiste migliori degli ultimi 25 anni vale a dire Sophie Ellis Bextor. La conturbante cantautrice britannica è uscita in questi giorni con “Hypnotized” nel quale c’è la partecipazione del dj e producer scozzese Wuh Oh e che anticipa il nuovo album in uscita quest’anno.

Molto attiva sui social – in pandemia, col lockdown si esibì in una serie di cliccatissime cover domestiche in versione dance di successi internazionali, in compagnia dei suoi cinque figli- Bextor si rilancia sulla scena dopo qualche anno in chiaroscuro, con l’ultimo album “Familia” che non è andato bene. Prima di questo singolo, lo scorso anno era uscito anche “While you’re still young”, insieme a The Feeling, altro brano dai beat anni 80 nel quale la sua vocalità si esalta e che era contenuto nella colonna sonora del film “Tutti parlano di Jamie”.

