“365” e “Priére pour soi”: Barbara Pravi non tradisce mai

Un anno dopo il secondo posto all’Eurovision Song Contest 2021, Barbara Pravi torna sulle scene con due singoli molto diversi ma estremamente rappresentativi della sua grande capacità compositiva ed interpretativa: “365”, che trovate qui sotto e “Priére pour soi“, dal ritornello decisamente trascinante ed orecchiabile.

Non inclusi nell’album d’esordio uscito durante l’Eurovision, “On n’enferme pas les oiseaux”, punto di arrivo dopo quattro EP di buon successo radiofonico e di critica, la cantautrice di origini slave raccoglie i frutti di un anno straordinario che le ha fatto vincere il premio come rivelazione femminile a “Les victoires de la musique”, il riconoscimento ufficiale della musica francese e francofona, scolpendo anche il miglior risultato francese in 30 anni all’Eurovision.

“365” è un brano, come lei stessa ha detto, quasi di ringraziamento per l’anno vissuto e che sarà anticipatore del nuovo lavoro, mentre l’altro singolo è una dichiarazione d’amore alle donne di tutto il mondo. Il titolo ricalca le due precedenti “priéres” che danno il titolo agli ultimi due EP: anche qui il testo è delicato, non banale, valorizzato dall’intensa interpretazione della cantaurice.

