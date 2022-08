“Comes from Time to Time”, il ritorno di Shiri Maimon

Segnaliamo il ritorno alla scena discografica di una delle artiste più popolari di Israele, che però da qualche anno si era dedicata al musical, recitando fra l’altro a Broadway nel celebre”Chicago”. Parliamo di Shiri Maimon, che esce in questi giorni con la ballata “Comes from Time to Time” (esce col titolo inglese, nonostante sia in lingua ebraica).

Il mondo eurovisivo la ricorderà in gara a Kiyv nel 2005 con la bellissima “Hasheket shenish’ar”, che chiuse quarta, a cui ha fatto seguito la vittoria tre anni dopo del Best Israeli Act agli MTV Awards. Poi una lunga carriera fra discografia e tv (è stata anche giudice di X Factor e Rising Star). Cittadina portoghese, poco prima di questo brano era uscito anche il singolo “Heaven“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...