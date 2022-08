“El que vull” (e altre canzoni): il pop in catalano dei Blaumut

Dei Blamut avevamo parlato tempo fa in un post dedicato alla musica nelle lingue minoritarie. Torniamo a farlo perchè è uscita “El que vull”, un pezzo pop fresco e radiofonico che li conferma come una delle migliori realtà in lingua catalana del panorama spagnolo.

Ormai superata la soglia dei 10 anni di carriera i Blaumut sono una realtà consolida ed apprezzata, anche se la particolarità di esibirsi nella seconda lingua più parlata in Spagna li relega un po’ ai margini del mainstream, che invece pure il loro effettivo riscontro meriterebbe. Anche perchè la produzione è di grande livello come conferma anche “Mercromina“, l’atro singolo che accompagna il nuovo album “0001”. A suonarli sono soprattutto le radio di lingua catalana.

Arrangiamenti molto ariosi, sonorità anni 80 e testi non banali hanno fatto in questi anni dei Blaumut un gruppo capace di unire generazioni, le cui canzoni sono state suonate anche al Camp Nou in attesa e nell’intervallo delle gare del Barcellona. Merita un ascolto anche “Ficciò“.

