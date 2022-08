“Don’t pray for me”, l’ottimo singolo di Eline Noelia

Eline Noelia Myreng è un nome emergente del pop norvegese. “Don’t pray for me” è un singolo fresco fresco dal sapore schlager e con un ritornello trascinante che porta la firma fra l’altro anche dell’italo-americana Emma Proietti. Il brano sta rapidamente scalando le classifiche dell’airplay nazionale. Anche grazie al fatto che non si tratta di un nome al debutto.

La ventiduenne infatti ha preso parte all’ultima edizione del Melodi Gran Prix, il concorso di selezione norvegese per l’Eurovision con un altro brano molto forte dal titolo “Ecstasy“, senza però riuscire a raggiungere la finale. Nata nell’ambito della Christian Music, settore molto forte in Scandinavia, ha fatto poi il suo esordio nel pop, pur continuando ad alternare studi musicali, attività in studio e scrittura di brani.

