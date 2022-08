Charts: Beyoncé scala posizioni e conquista mezza Europa

L’album “Renaissance” di Beyoncé prosegue la corsa in vetta, ma arriva anche il singolo “Break my soul”

ALBANIA: Singoli: Katile- Don Xhoni

Album:Dy dashni – Meda

AUSTRIA: Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: Liebe siegt- Amigos

BELGIO- Singoli:Ferrari – James Hype & Miggy Dela Rosa(Fiandre)/Calm down- Rema (Vallonia)/How love works – Milow (Germanofono)

Album: Renaissance- Beyoncè (Fiandre) /KMT- Gazo (Vallonia)

BIELORUSSIA- Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Renaissance- Beyoncè

BULGARIA-Singoli: Povjechje- Miro & Alma (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Renaissance- Beyoncè

CIPRO – Singoli: Erotas- SNIK

Album: Renaissance- Beyoncè

CROAZIA- Singoli:Lipo mi je tu- Klapa Rispet (nazionali)/Break my soul-Beyoncè (internazionali)

Album:Večeras Vas Zabavljaju Muzičari Koji Piju- Riblija Corba (nazionali)/Proof – BTS (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Feberdrømmer XX Dubai XX – Tobias Rahim

Album:Jamo- Banny Jamz

ESTONIA – Singoli:Supermodel- Maneskin

Album: Renaissance- Beyoncè

FINLANDIA- Singoli: :Villieläin- Ramses II

Album:Harry’s house- Harry Styles

FRANCIA- Singoli: Fade up- Zeg P

Album: KMT- Gazo

GERMANIA –Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: Ich würd’s wieder tun- Andrea Berg

GRAN BRETAGNA- Singoli: Afraid to feel – LF System

Album: Renaissance- Beyoncè

GRECIA- Singoli:Favela- Rack, Oge, MENJU (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Harry’s house- Harry Styles

IRLANDA- Singoli:Break my soul- Beyoncè

Album:Renaissance- Beyoncè

ISLANDA- Singoli: Eyjanótt- Klara Elias

Album:Vogguvisur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Odcha- The Yeshiva Boys Choir (nazionali) /As it was- Harry Styles (internazionali)

Album:Renaissance- Beyoncè

ITALIA-Singoli:La dolce vita- Fedez, Tananai, Mara Sattei

Album: Sirio-Lazza

LETTONIA- Singoli: I ain’t worried- One Republic

Album: Renaissance- Beyoncè

LITUANIA- Singoli: Aerobika- Dj Nevykele

Album: Apkabinti prisiminimus- Jessika Shy

LUSSEMBURGO- Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: Renaissance- Beyoncè

MACEDONIA DEL NORD: As it was- Harry Styles

Album: Renaissance- Beyoncè

MALTA –Singoli: Is Sbuhija Ta Da iz zmien – The Travellers (nazionali)/Break my soul- Beyoncè (internazionali)

Album: Renaissance- Beyoncè

MOLDAVIA: Singoli:Necesar- Mario Fresh & Renvtø

Album: Renaissance- Beyoncè

NORVEGIA- Singoli:Sør Afrika – Beathoven, Capow x 2G

Album:Undergrunn- Undergrunn

PAESI BASSI- Singoli: Calm down- Rema

Album:Renaissance- Beyoncè

POLONIA- Singoli:I believe- Kamrad

Album: Uczta – Sanah

PORTOGALLO- Singoli:As it was- Harry Styles

Album: Harry’s house – Harry Styles

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Scumpa foc – Smiley ft Juno (nazionali)/Calm down- Rema (internazionali)

Album: El Dios Del Trap- Mgk666

RUSSIA- Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Fjeniks -Anna Asti

SAN MARINO: Radio: Giovani wannabe – Pinguini tattici nucleari

SERBIA- Singoli: Martini- Henny (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Renaissance- Beyoncè

SLOVACCHIA: Singoli:Hannah Montana – Calin

Album: Big Boy FM – Gleb

SLOVENIA- Singoli:Ogenj – Omar Naber (nazionali) /Too much – Mark Ronson & Lucky Daye(internazionali)

Album:Renaissance- Beyoncè

SPAGNA- Singoli: Quevedo: Bzrp Music Sessions vol.52- Quevedo, Bizarrap

Album: Un verano sin ti – Bad Bunny

SVEZIA- Singoli: Din låt- Viktor Leksell & Einar

Album: Renaissance- Beyoncè

SVIZZERA: Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album:Stubete Gäng- Hoodie Gääggeler

TURCHIA- Singoli: Paro- Nej

Album: Renaissance- Beyoncè

UCRAINA – Singoli:Did you hear- Druha Rika & Eho

Album: Renaissance- Beyoncè

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Molics Zsolt emlékére- Az utolsò szò jogàn

