“Electric Life”, il nuovo singolo di Duncan Laurence

A tre anni dal successo all’Eurovision Song Contest, torna sulle scene musicali Duncan Laurence. Il cantautore olandese esce con “Electric Life“, un brano dal sound molto statunitense che annuncia il suo secondo lavoro, dopo il buon riscontro di “Small town boy”, che comprendeva anche “Arcade“, il brano pluripremiato con cui ha trionfato sul palco di Tel Aviv.

Dopo la vittoria, l’artista olandese è stato protagonista per oltre due anni sul fronte dello streaming, cosa che gli ha consentito di ricevere un premio per il miliardo di riproduzioni proprio a Rotterdam. Nel frattempo per lui sono arrivate anche alcune collaborazioni, fra le quali quella con la cantautrice Fletcher. Meritano un ascolto altri brani come “Stars”, estratto dall’album “Small town boy” e la sua versione di “Take my breath away”, dei Berlin scritto da Giorgio Moroder per la colonna sonora di Top Gun e vincitrice di Oscar e Golden Globe.

