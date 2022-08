“El bueno acaba mal”, il coming out in musica di Blas Cantò

Blas Cantò volta pagina. Dopo gli insuccessi eurovisivi, il cantautore spagnolo prova a recuperare i fasti dei tempi degli Auryn e dei primi anni da solista. Il recente duetto con Emma Muscat, che sta girando nelle radio italiane, è già indicativo di una nuova traiettoria musicale.

Ma ancora più centrato sul cambiamento è “El bueno acaba mal”, il nuovo singolo solista che in questo momento è in alta rotazione sul network Los 40 Principales, la più importante radio privata di Spagna, con ramificazioni in tutta l’America Latina.

E’un brano importante, perchè di fatto per lui è come fare coming out. In una intervista ha infatti dichiarato:

Prima cantavo senza genere, nelle mie canzoni e nelle interviste, per una decisione personale. Non ho paura di nulla, ma non mi piacciono le etichette. Adesso, senza problemi, ho voglia di cantare ad un ragazzo e raccontare la mia esperienza. Parlo della mia vita, perchè è mia

Per adesso il brano esce solo in singolo ma chiaramente sarà l’apripista del nuovo album.

Mi piace: Mi piace Caricamento...