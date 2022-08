“Auf auf”, il nuovo singolo dei Silbermond

Torniamo a parlare di una delle band migliori in circolazione in Europa, i tedeschi Silbermond. Ormai vicini ai 20 anni di carriera, sono uno dei nomi consolidati e più premiati del pop in lingua tedesca e protagonisti indiscussi della scena germanofona. Oggi escono con “Auf auf”, un singolo che li conferma sulle sonorità che li hanno reso popolari, che è già in alta rotazione ed anticipa il nuovo album

“Auf auf” è una canzone con cui la band guarda avanti, che racconta la bellezza dei nuovi inizi dopo il grigiore delle ultime settimane, mesi e anni. Un inno al futuro, da vivere insieme abbracciati. Dediti esclusivamente alla produzione in tedesco, i Silbermond – che noi seguiamo dagli albori di questo blog, l’ultima volta ne abbiamo parlato l’anno scorso – hanno raccolto molto in patria ma benchè apprezzati da chi segue la musica europea, non sono usciti dai confini linguistici. Eppure sono in molti a pensare che potrebbero essere una buona scelta se si volesse tornare a portare un pezzo in tedesco all’Eurovision.

