Charts: Beyoncé continua a dominare fra gli album, nei singoli occhio a LF System

Beyoncé continua a dominare la classifica degli album, mentre fra gli album oltre ad Harry Styles spuntano anche DJ Robin e LF System

ALBANIA: Singoli: Katile- Don Xhoni

Album:Dy dashni – Meda

AUSTRIA: Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: Ich würd’s wieder tun-AndreaBerg

BELGIO- Singoli:Ferrari – James Hype & Miggy Dela Rosa(Fiandre)/Calm down- Rema (Vallonia)/Keep an eye on Dan- Abba (Germanofono)

Album: Renaissance- Beyoncè (Fiandre) /KMT- Gazo (Vallonia)

BIELORUSSIA- Singoli:Dying on the inside – Nessa Barrett

Album: Renaissance- Beyoncè

BULGARIA-Singoli: Povjechje- Miro & Alma (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Lotus – V:RGO

CIPRO – Singoli: Erotas- SNIK

Album: Renaissance- Beyoncè

CROAZIA- Singoli:Lipo mi je tu- Klapa Rispet (nazionali)/Break my soul-Beyoncè (internazionali)

Album:Treći Svijet- Haustor (nazionali)/Proof – BTS (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Feberdrømmer XX Dubai XX – Tobias Rahim

Album:Renaissance- Beyoncè

ESTONIA – Singoli:Ferrari – James Hype ft Miggy Delarosa

Album: AA Language- Aarne

FINLANDIA- Singoli: :Villieläin- Ramses II

Album:The Urn – Complete studio recordings- Sentenced

FRANCIA- Singoli: Fade up- Zeg P

Album: KMT- Gazo

GERMANIA –Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: The great heathen army – Amon Amarth

GRAN BRETAGNA- Singoli: Afraid to feel – LF System

Album: Renaissance- Beyoncè

GRECIA- Singoli: Favela – Rack, Oge, MENJU (nazionali)/Doja- Central Cee (internazionali)

Album: Odos tsimiki – Petros Iakovidis

IRLANDA- Singoli:Break my soul- Beyoncè

Album:Renaissance- Beyoncè

ISLANDA- Singoli: Eyjanótt- Klara Elias

Album:Vogguvisur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: OhTohToh- Avraham Fried (nazionali) /I don’t want to be angry – Y.Shofario (internazionali)

Album:Renaissance- Beyoncè

ITALIA-Singoli:La dolce vita- Fedez, Tananai, Mara Sattei

Album: Sirio-Lazza

LETTONIA- Singoli: I ain’t worried- One Republic

Album: AA Language- Aarne

LITUANIA- Singoli: Aerobika- Dj Nevykele

Album: Apkabinti prisiminimus- Jessika Shy

LUSSEMBURGO- Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: Renaissance- Beyoncè

MACEDONIA DEL NORD: As it was- Harry Styles

Album: 11:11- Cro

MALTA –Singoli:Fix of you – Red Electric (nazionali)/Break my soul- Beyoncè (internazionali)

Album: Purple Hearts (Original Soundtrack)- Sofia Carlson

MOLDAVIA: Singoli:Money-Lisa

Album: AA language -Aarne

NORVEGIA- Singoli:Sør Afrika – Beathoven, Capow x 2G

Album:Undergrunn- Undergrunn

PAESI BASSI- Singoli: Calm down- Rema

Album:Renaissance- Beyoncè

POLONIA- Singoli:I believe- Kamrad

Album: Uczta – Sanah

PORTOGALLO- Singoli:As it was- Harry Styles

Album: Harry’s house – Harry Styles

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Scumpa foc – Smiley ft Juno (nazionali)/Calm down- Rema (internazionali)

Album: Înapoi La Viață- Oscar

RUSSIA- Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: AA language -Aarne

SAN MARINO: Radio: Giovani wannabe – Pinguini tattici nucleari

SERBIA- Singoli: Coco- Jala Brat & Buba Corelli (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Renaissance- Beyoncè

SLOVACCHIA: Singoli:Hannah Montana – Calin

Album: Banan- Kali & Peter Pann

SLOVENIA- Singoli:Želje – BosaZnova (nazionali) /Afraid to feel- LF System (internazionali)

Album:Renaissance- Beyoncè

SPAGNA- Singoli: Despecha – Rosalia

Album: Un verano sin ti – Bad Bunny

SVEZIA- Singoli: Din låt- Viktor Leksell & Einar

Album: X -Loam

SVIZZERA: Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album:Freiheit -Heimweh

TURCHIA- Singoli: 1,2,3- Sofia Reyes ft Jason Derulo & Dela Ghetto

Album: Renaissance- Beyoncè

UCRAINA – Singoli:Oh, Red Viburnum in the meadow- The Kiffness ft Boombox

Album: AA language -Aarne

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Nagy házibuli lemez VI.- Valogatas

Mi piace: Mi piace Caricamento...