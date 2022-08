“Free yourself”, il nuovo singolo di Jessie Ware promette benissimo

Jessie Ware è un nome ancora poco suonato dalle radio italiane eppure la cantautrice inglese è senz’altro uno dei nomi prominenti del pop e della EDM internazionale. Lanciata come molte artiste recenti dalla partecipazione in voce ad alcune hit dance, ormai da 10 anni è sulla scena con grandissimo successo in tutta Europa. In queste settimane è uscito “Free yourself“, il nuovo singolo, che ha presentato in anteprima al Glastonbury Festival, uno dei maggiori open air festival d’Europa.

La canzone è prodotta da Stuart Price, nome di spicco del pop internazionale – fra gli altri collaboratore di gente come Dua Lipa, Take That, Scissor Sisters e Gwen Stefani, che è anche il produttore del quinto album in studio, che il singolo – attualmente in alta rotazione nelle radio britanniche e non solo – anticipa. Più volte disco d’oro e d’argento in patria, di recente è comparsa come ospite in “Disco”, l’ultimo album di Kylie Minogue, con la quale ha duettato nell’ottimo singolo “Kiss of life“.

