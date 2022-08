“Te espera el mar”, il successo improvviso di Maria José Llergo grazie ad un film

A 28 anni, fino allo scorso febbraio, Maria José Llergo era una dei tanti artisti spagnoli dotati di talento vocale ma che non erano riusciti ad affacciarsi al mainstream. Poi all’improvviso, è cambiato tutto grazie ad un film. La cantautrice di Cordoba ha infatti preso parte alla colonna sonora di “Mediterráneo”, un film spagnolo ambientato nel campo profughi di Lesbo, in Grecia ed ispirato alle vicende della Open Arms, la nave della Ong spagnola Proactiva.

“Te Espera el mar” è la colonna sonora portante del film: sia il brano che la pellicola hanno fatto il pieno ai Premios Goya, l’equivalente spagnolo del nostro David di Donatello: miglior fotografia e miglior produzione e miglior canzone originale.

Così all’improvviso la spagna ha scoperto questa artista che nel 2020 aveva inciso il primo EP “Sanación“, e singoli interessanti come “La Luz”, “Nana del Mediterráneo” e “Me miras pero no ves”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...