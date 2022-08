“Narcissism purgatory” anticipa il nuovo album di Elizabete Balčus

Ritroviamo con piacere una delle artiste più eccentriche ed interessanti del panorama europeo, vale a dire la cantautrice lettone Elizabete Balčus. Avevamo avuto modo di intervistarla qualche anno fa durante una tappa italiana del suo tour. Oggi la ritroviamo perchè sta per uscire il nuovo album.

“Narcissism purgatory” è il singolo che l’accompagna, un brano dall’atmosfera rarefatta e psichedelica, come è nello stile dell’artista, fortemente influenzata da Bjork ma anche da tutto un filone indie della musica elettronica molto in voga nel Nord Europa. Suoni che possono apparire dissonanze o distorsioni, ma che in realtà armonizzati si fondono benissimo, accompagnando l’ascoltatore in un surreale trip onirico.

“Hotel Universe” (la cui title track è già online, anche questa molto interessante) uscirà a metà settembre, ma intanto questo brano lo annuncia in grande spolvero. E il suo tour internazionale continua con successo, visto che a breve si esibirà con quattro date in Canada.

Mi piace: Mi piace Caricamento...