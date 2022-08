“Somebody”, il nuovo singolo di Sam Ryder, la rivelazione dell’Eurovision 2022

Era atteso, a quattro mesi dallo straordinario secondo posto conquistato all’Eurovision Song Contest 2022, che ha rilanciato il Regno Unito nel concorso dopo anni di buio: è arrivato “Somebody”, il nuovo singolo di Sam Ryder. Il cantautore britannico, che dopo la rassegna ha fatto il giro d’Europa ed ha cantato anche al Giubileo di Diamante della Regina Elisabetta, si appresta a diventare, con ogni probabilità il volto dell’Eurovision 2023.

La rassegna come è noto si terrà nel Regno Unito, dopo il no della EBU all’Ucraina ancora in guerra come sede, e dunque l’artista si prepara ad esserne in qualche modo protagonista. Intanto però per lui, dopo tanti anni di gavetta, arriva anche il primo album, che questo singolo anticipa, dal titolo “There’s Nothing But Space, Man”, frase tratta proprio dal singolo eurovisivo “Space man”, disco d’argento in patria con 200.000 copie vendute.

Mi piace: Mi piace Caricamento...