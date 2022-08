“Thank you, stranger”, il grazie di Jamala a chi ha accolto gli ucraini in fuga

Ad oltre sei mesi dall’avvio della guerra, scatenata dall’invasione da parte della Russia di Putin, l’Ucraina ha sperimentato l’accoglienza dell’Europa, che ha preso fra le sue braccia, come fossero fratelli e sorelle di sangue, i tanti profughi scappati dal Paese devastato dalle bombe russe.

A loro ha dedicato la nuova canzone Jamala. La cantante tatara, anch’essa figlia di esuli (dalla Crimea, deportati dai sovietici), che vinse l’Eurovision Song Contest nel 2016 proprio raccontando questa triste storia in “1944“, con chiaro riferimento a quanto era avvenuto due anni prima, ha inciso “Thank you, stranger”, proprio per ringraziare chi ha accolto gli ucraini nelle loro case. Un inno all’umanità degli europei, contro la barbarie russa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...