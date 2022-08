“You & I”, arriva il nuovo singolo di Malik Harris

Una delle maggiori ingiustizie dell’Eurovision Song Contest 2022 è stato l’ultimo posto di Malik Harris e della sua “Rockstars“. Un pop anni 90 ben eseguito e ben messo in scena che ha pagato forse un po’ l’assenza di forza ma che certamente non era inferiore a brani che gli sono arrivati davanti. Il cantautore tedesco di origine statunitense però non si è perso d’animo.

In queste settimane è uscito infatti “You & I”, una ballata fresca e radiofonica destinata ad anticipare il suo nuovo album, il secondo della carriera di questo artista dopo la firma con la major che ha accompagnato la sua partecipazione eurovisiva. Anche di questo brano, Malik è coautore insieme Marie Kobylka e Robin Karow, quest’ultimo autore anche del pezzo eurovisivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...