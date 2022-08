“Ongewoon”, Pommelien Thijs è l’astro nascente del pop olandese

A soli 21 anni Pommelien Thijs è già un nome ben noto della scena olandese. “Ongewoon” l’ha portata per la seconda volta in testa alla classifica, la prima da solista: il primo singolo a raggiungere la vetta era stato “Nu wij niet meer praten“, in coppia con Jaap Reesema, che ha segnato il suo esordio come cantante. Perchè in realtà questa giovanissima artista ha iniziato a lavorare da bambina, prevalentemente come attrice ed ha già 12 fra film e serie all’attivo.

Ed intanto anche nella musica si toglie soddisfazioni, con tre dischi di platino all’attivo, in attesa del primo album. A contribuire alla su fama anche la partecipazione a #Likeme, un musical giovanile che ha fatto il giro dei Paesi Bassi, la cui colonna sonora, cantata dagli stessi artisti, ha conquistato la vetta della classifica nel Belgio fiammingo, dove adesso è popolarissima.

