DJ Khaled conquista le charts di mezza Europa con il nuovo album

DJ Khaled schizza in testa alle charts di mezza Europa con il nuovo album “God did”

ALBANIA: Singoli: Katile- Don Xhoni

Album: Muzikë E Alltisë -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album:11:11 – Cro

BELGIO- Singoli:Snap- Rosa Linn(Fiandre)/Calm down- Rema (Vallonia)/How love works – Milow (Germanofono)

Album: Renaissance- Beyoncè (Fiandre) /KMT- Gazo (Vallonia)

BIELORUSSIA- Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Coexist – The XX

BULGARIA-Singoli: Povjechje- Miro & Alma (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:God did- Dj Khaled

CIPRO – Singoli: Erotas- SNIK

Album: God did- Dj Khaled

CROAZIA- Singoli:Lipo mi je tu- Klapa Rispet (nazionali)/Break my soul-Beyoncè (internazionali)

Album:Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju- Riblija Corba (nazionali)/Manifesto: Day 1 -Enhypen (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Flyvende Faduma– Tobias Rahim

Album: 30 somre – Kesi

ESTONIA – Singoli:Ainuit unustamiseks- Pur mudd ft Grete Paia

Album: g.o.a.t. uslugi- Yanix

FINLANDIA- Singoli: Shamppanjadieetillä- Gettomasa

Album:Deceivers- Arch Enemy

FRANCIA- Singoli: Die- Gazo

Album: KMT- Gazo

GERMANIA –Singoli: Wildberry Lillet- Nina Chuba

Album: Per sempre-Giovanni Zarrella

GRAN BRETAGNA- Singoli: Afraid to feel – LF System

Album: Pltinum collection- Steps

GRECIA- Singoli: Favela – Rack, Oge, MENJU (nazionali)/Doja- Central Cee (internazionali)

Album: Odos tsimiki – Petros Iakovidis

IRLANDA- Singoli:B.O.T.A. (Baddest of them all)- Eliza Rose /Interplanetary

Album:Harry’s house – Harry Styles

ISLANDA- Singoli: Eyjanótt- Klara Elias

Album:Vogguvisur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli:An dankr – Ran Malkat (nazionali) /Stay with me – Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell Williams (internazionali)

Album: God did- Dj Khaled

ITALIA-Singoli:La dolce vita- Fedez, Tananai, Mara Sattei

Album: Sirio-Lazza

LETTONIA- Singoli: I ain’t worried- One Republic

Album: God did- Dj Khaled

LITUANIA- Singoli: Aerobika- Dj Nevykele

Album: Apkabinti prisiminimus- Jessika Shy

LUSSEMBURGO- Singoli: Hold Me Closer- Elton John & Britney Spears

Album: God did- Dj Khaled

MACEDONIA DEL NORD: As it was- Harry Styles

Album: God did- Dj Khaled

MALTA –Singoli:Fix of you – Red Electric (nazionali)/Stay with me – Calvin Harris, Justin Timberlake, Pharrell Williams (internazionali)

Album: God did- Dj Khaled

MOLDAVIA: Singoli: Talk that Talk- Twice

Album : Universe (EP)- VEKY

NORVEGIA- Singoli:Sør Afrika – Beathoven, Capow x 2G

Album:Karpe Diem- Omar Sheriff

PAESI BASSI- Singoli: Van mij zijn- Katnuf

Album:Finally enough love – Madonna

POLONIA- Singoli:Samba-Younotus ft briyska

Album:Diabel stroz- Bonson

PORTOGALLO- Singoli:Glimpse of us- Joji

Album: Harry’s house – Harry Styles

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Llamame . WRS (nazionali)/Calm down- Rema (internazionali)

Album: Înapoi La Viață- Oscar

RUSSIA- Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: g.o.a.t. uslugi- Yanix

SAN MARINO: Radio: Tribale- Elodie

SERBIA- Singoli: Baraba- Zera (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:God did – DJ Khaled

SLOVACCHIA: Singoli:Hannah Montana – Calin

Album: Banan- Kali & Peter Pann

SLOVENIA- Singoli:Na zanji julijski dan – Tretji kanu(nazionali) /Late night talking – Harry Styles (internazionali)

Album:God did – DJ Khaled

SPAGNA- Singoli: Despecha- Rosalia

Album: Un verano sin ti – Bad Bunny

SVEZIA- Singoli: Din låt- Viktor Leksell & Einar

Album:Selfmade- 23

SVIZZERA: Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Arch Eneny – Deceivers

TURCHIA- Singoli: Paro- Nej

Album: God did – DJ Khaled

UCRAINA – Singoli:Oh, Red Viburnum in the meadow- The Kiffness ft Boombox

Album: g.o.a.t. uslugi- Yanix

UNGHERIA- Singoli: Ferrari-James Hype ft Miggy Delarosa

Album:Beat- Omega

