“Arschloch”, l’esordio travolgente della giovanissima Luna

Restiamo in Germania anche oggi per andare alla scoperta di uno dei fenomeni recentissimi del pop tedesco. Lei si chiama Luna, ha appena 19 anni ed in questo momento sta facendo il giro delle radio col suo singolo di lancio che si intitola “Arschloch”, ovvero “Stronzo”: è il racconto rabbioso di una storia d’amore finita con le urla fra i due e lo sfogo della ragazza verso l’ex che sparla di lei con gli amici.

Fresca di apertura dei concerti di Lea (della quale avevamo parlato qui), ha iniziato come tanti della sua generazione postando cover su TikTok, nel suo caso al piano e poi è arrivata nel mainstream, con l’EP che porta il suo nome (e trovate qui in versione live) e che ha vinto il disco d’oro, primo di una serie di premi per esempio il Best Newcomer Act della radio 1Live-Krone e “Schnellestarter”, cioè l’esordiente che ha scalato più velocemente le charts ai New Music Awards, oltre a 140 milioni di streams.

