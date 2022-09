Naz Dej, il talento dell’Azerbaigian che ama limonata e pasta

Dal Caucaso arriva un talento da tenere d’occhio che ci porta a riscoprire un filone poco trattato su queste colonne, ovvero il pop etnico in lingua turca. In questo caso, per la precisione, azera, sempre di derivazione turcofona. Lei si chiama Naz Dej, ha 26 anni arriva dall’Azerbaigian e nel 2022 ha avuto un successo incredibile con “Leylayim Ben Sana”, uscita a fine 2021 ma poi divenuta la canzone del suo paese più streamata su Spotity nel 2022.

Lanciata da teenager dalla partecipazione – perchè tutto il mondo è paese – alla versione azera di The Voice, “Allah Allah Ya Baba” è l’ultimo singolo ma per lei, che è in continua ascesa anche sui social, ci sono diversi ottimi singoli, come per esempio “Limonata pasta”, che di italiano però ha solo il titolo. In realtà nel brano festeggia le gioie dell’amore bevendo limonata e mangiando appunto pasta insieme al ragazzo che le fa battere il cuore e senza il cui sorriso “ogni giorno è lutto”. Merita un ascolto anche “Cehennem“, singolo d’esordio recentemente rieditato.

