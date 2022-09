“Blonde”, il banger femminista di Maisie Peters

Uno dei pezzi più forti di questa estate arriva dal Regno Unito e lo porta in dote Maisie Peters, una ventiduenne lanciata da Youtube che poi è uscita con due EP dai titoli curiosissimi ovvero “Dressed too nice for a jacket” e “It’s Your Bed Babe, It’s Your Funeral” prima dell’album completo “You signed up for this”, che ha raggiunto il secondo posto nella chart britannica ed è stato pubblicato sotto la Gingerbread Man records, l’etichetta di Ed Sheeran, del quale ha aperto il tour insieme a Griff.

Adesso esce con il singolo “Blonde”, una sorta di ribellione femminista con al centro il cambio di colore dei capelli: “Ricordi quanto sei andato fuori di testa quando ero mora? Adesso da bionda ho mandato a quel paese la tua vita“, coinciso anche con l’effettivo cambio sull’artista. Il singolo accompagna il nuovo album insieme a “Cate’s brother”, entrato in classifica in Irlanda.

Pezzi indubbiamente molto forti, dell’ottimo pop con influenze anni 90, estremamente radiofonico, ma soprattutto orecchiabile: “Blonde” ha una melodia ed un ritornello che entrano in testa in tre secondi netti. Interessante anche la title track dell’album.

