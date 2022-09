“Will of the people”, il nuovo album dei Muse spopola nelle charts

Il grande protagonista di questa settimana è “Will of the people”, il nuovo album dei Muse

Singoli: Katile- Don Xhoni

Album: Marin- Marin

Singoli: Wildberry Lillet- Nina Chuba

Album:Per sempre-Giovanni Zarrella

Singoli:Snap- Rosa Linn(Fiandre)/Calm down- Rema (Vallonia)/How love works – Milow (Germanofono)

Album: SOS – Camille- Beyoncè (Fiandre) /Will of the people- Muse (Vallonia)

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Renaissance- Beyoncè

Singoli: Povjechje- Miro & Alma (nazionali)/Break my soul- Beyoncè (internazionali)

Album:Lotus- V:RGO

Singoli: Erotas- SNIK

Album: 22-Konstantinos Argyros

Singoli:Lipo mi je tu- Klapa Rispet (nazionali)/Break my soul-Beyoncè (internazionali)

Album:Treći Svijet- Haustor (nazionali)/Manifesto: Day 1 -Enhypen (internazionali)

Singoli:Flyvende Faduma– Tobias Rahim

Album: Carnival- Gilli

Singoli:Ainuit unustamiseks- Pur mudd ft Grete Paia

Album:Renaissance- Beyoncè

Singoli: Shamppanjadieetillä- Gettomasa

Album:Five Finger Death Punch- Afterlife

Singoli: Die- Gazo

Album: KMT- Gazo

Singoli: Wildberry Lillet- Nina Chuba

Album: Für den Himmel durch die Hölle- Kontra K

Singoli: B.O.T.A. (Baddest of them all)- Eliza Rose /Interplanetary Criminals

Album: Will of the people- Muse

Singoli: Favela – Rack, Oge, MENJU (nazionali)/Doja- Central Cee (internazionali)

Album: Odos tsimiki – Petros Iakovidis

Singoli:B.O.T.A. (Baddest of them all)- Eliza Rose /Interplanetary Criminals

Album:Harry’s house – Harry Styles

Singoli: As it was- Harry Styles

Album:Vogguvisur- Hafdis Huld

Singoli:Reashim- Noa Kirel (nazionali) /I cant’stop loving you- Ray Cahrles (internazionali)

Album: l f n y m- Atar Mainer

Singoli:Giovani wannabe- Pinguini Tattici Nucleari

Album: Will of the people- Muse

Singoli: Afraid to feel- LF System

Album: Will of the people- Muse

Singoli: Aerobika- Dj Nevykele

Album: Bilietas I roju – OG Version

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: Renaissance- Beyoncè

As it was- Harry Styles

Album: Renaissance- Beyoncè

Singoli:Fix of you – Red Electric (nazionali)/Break my soul- Beyoncè (internazionali)

Album: Renaissance- Beyoncè

Singoli: Pink venom- Blackpink

Album : Universe (EP)- VEKY

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album:Karpe Diem- Omar Sheriff

Singoli: Van mij zijn- Katnuf

Album:Greatest hits- Kensington

Singoli:Samba-Younotus ft briyska

Album:Uczta- Sanah

Singoli:Glimpse of us- Joji

Album: Finally enough love – Madonna

Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

Singoli: Scumpa foc- Smiley (nazionali)/Calm down- Rema (internazionali)

Album: Înapoi La Viață- Oscar

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: g.o.a.t. uslugi- Yanix

Radio: Tribale- Elodie

Singoli: Baraba- Zera (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Renaissance- Beyoncè

Singoli:Hannah Montana – Calin

Album: As it was – Harry Styles

Klasični Štajerc – 6pack Čukur(nazionali) /Late night talking – Harry Styles (internazionali)

Album:Demoni-Joke Out

Singoli: Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Un verano sin ti – Bad Bunny

Singoli: Din låt- Viktor Leksell & Einar

Album:Welcome to my last chapter- Vinterland

Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Five Finger Death Punch- Afterlife

🇹🇷 Singoli: Paro- Nej

Album: Kis Uykusu- Paron

Singoli:Oh, Red Viburnum in the meadow- The Kiffness ft Boombox

Album: g.o.a.t. uslugi- Yanix

Singoli: Four moods- Azahriah

Album:Nagy házibuli lemez VI.- Valogatas

