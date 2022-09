Nej’, la voce del pop etnico che sta conquistando la Francia (e non solo)

Nej‘ è uno dei nomi emergenti della musica francese. Origini marocchine ma nata a Tolosa, 28 anni, mescola nel suo sound il pop francofono e le sonorità mediorientali e questo le ha consentito di sbancare anche – se non soprattutto – in mercati internazionali come la Turchia, dove in questo momento è prima in classifica e tutto il Nord Africa.

In questo momento è in alta rotazione con “Paro“, che ha già raggiunto 18 milioni di streams, ma a farla conoscere anche presso il pubblico francese è stata “Ena Ena”, canzone deel 2017 e che è tuttora suonatissima su spotify. Il suo esordio risale però al 2016 con “My Love”, dopo una serie di covers su YouTube. Tre album all’attivo (dei quali uno doppio con 35 brani), vanta numerosi concerti e collaborazioni con artisti marocchini e algerini ma anche francesi come Naps e Zaho, oltrechè una lunga serie di concerti nel Maghreb ed in tutto il panorama francofono.

