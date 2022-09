“Living without you”, Sam Ryder collabora con Sigala e David Guetta

Da poche settimane è uscito il suo nuovo singolo “Somebody” che accompagna l’uscita del nuovo album dal titolo “There’s Nothing But Space, Man”, frase tratta proprio dal singolo eurovisivo “Space man”. Ma intanto per Sam Ryder è arrivata un’altra grande occasione per aumentare la popolarità a livello internazionale che il secondo posto all’Eurovision gli ha dato.

Esce infatti “Living without you”, nel quale mette la voce sui beats di una accoppiata extralusso di dj, il connazionale Sigala ed il francese David Guetta, grande protagonista della scena internazionale. Un brano dalle sonorità moderne che regala ancora qualche scampolo d’estate.

La collaborazione nasce da un incontro fra Sigala e Ryder, come racconta il dj:

Sono stato molto fortunato a lavorare con Sam appena prima dell’Eurovision e volevo collaborare con David Guetta da anni, è una vera leggenda. Ci siamo esibiti con una performance a sorpresa della canzone a uno degli show di David a Ibiza ed è stato incredibile stare sul palco con loro e vedere la reazione del pubblico.

“Living without you” è un accorato appello d’amore nei confronti della persona cara che è stata perduta, e che ha lasciato un vuoto talmente incolmabile da rendere il cantante disposto a prendersi tutte le colpe e ad ingoiare il proprio orgoglio pur di riaverla con sé.

