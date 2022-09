Alla scoperta dei Son Mieux, band rivelazione dei Paesi Bassi

Andiamo alla scoperta di una band olandese esplosa nel 2022 dopo alcuni anni di onesta carriera, senza grossi picchi, grazie ad un album dal titolo “The Mustard Seed”, le cui canzoni hanno cominciato a girare in alta rotazione alla radio nazionale. Loro si chiamano Son Mieux, sono nati nel 2015 come progetto solista del leader Camiel Meiresonne, per divenire poi band e quest’anno hanno vinto gli Edison Awards (gli Oscar della musica olandese), come Best Rock Album.

“Multicolor” è il singolo che accompagna l’album di questa band de L’Aia, con sonorità che ci rimandano indietro direttamente agli anni 70-80. Va detto però che il tutto funziona molto bene. Il pezzo è fresco e radiofonico e loro sono arrivati ai vertici della chart nazionale, toccando il quarto posto e anche in quella della parte fiamminga del Belgio. E pure in quella di lingua tedesca. Interessante anche “Dancing at the doors of Heaven”.

