David Guetta torna in testa alle charts europee con un remix

Il remix di “Blue” degli Eiffel 65 a cura di David Guetta e Bebe Rexha conquista le charts mondiali.

Singoli: Katile- Don Xhoni

Album: Dy dashni -Meda

Singoli: Wildberry Lillet- Nina Chuba

Album: Will of the people- Muse

Singoli:Snap- Rosa Linn(Fiandre)/Calm down- Rema (Vallonia)/Zeit-Rammstein (Germanofono)

Album: SOS – Camille (Fiandre) /Chroniques d’un cupidon- Slimane (Vallonia)

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Renaissance- Beyoncè

Singoli: Povjechje- Miro & Alma (nazionali)/ I ain’t worried – OneRepublic (internazionali)

Album:Lyfë- Yeat

Singoli: I’m good (Blue) -David Guetta & Bebe Rexha

Singoli:Lipo mi je tu- Klapa Rispet (nazionali)/Break my soul-Beyoncè (internazionali)

Album:Budenje – Parni Valjak (nazionali)/Finally enough love – Madonna (internazionali)

Singoli:Flyvende Faduma– Tobias Rahim

Album: Carnival- Gilli

Singoli:Ferrari- James Hype & Miggy Delarosa

Album:Lyfë- Yeat

Singoli: Tequilakahvi- Bee

Album:Tykkäät Kummiski- Etta

Singoli: Die- Gazo

Album: Will of the people- Muse

Singoli: Nachts wach – Miksu, MacLoud & Makko

Album: Perspektiven -Roland Kaiser

Singoli: B.O.T.A. (Baddest of them all)- Eliza Rose /Interplanetary Criminals

Album: Yunglblud-Yungblud

Singoli: Erotas – SNIK (nazionali)/Doja- Central Cee (internazionali)

Album: Random access memory – Daft Punk

Singoli:B.O.T.A. (Baddest of them all)- Eliza Rose /Interplanetary Criminals

Album:Yunglblud-Yungblud

Singoli: I ain’t worried – OneRepublic

Album:Vogguvisur- Hafdis Huld

Singoli:Reashim- Noa Kirel (nazionali) /Hold me closer – Elton John & Britney Spears (internazionali)

Album: 24- Sarit Hadad

Singoli:Giovani wannabe- Pinguini Tattici Nucleari

Album: Will of the people- Muse

Singoli: Sunroof – Nicky Youre & Dazy

Album:Lyfë- Yeat

Singoli: Aerobika- Dj Nevykele

Album: Bilietas I roju – OG Version

Album: Palmen aus Plastik 3- Bonex MC & RAF Camora

As it was- Harry Styles

Album: Aromanticism- Moses Sumney

Singoli:Hold me closer – Elton John & Britney Spears (nazionali)/Break my soul- Beyoncè (internazionali)

Singoli: Pink venom- Blackpink

Album : Universe (EP)- VEKY

Album:Karpe Diem- Omar Sheriff

Singoli: Calm down- Rema

Album:Greatest hits- Kensington

Singoli:Eldorado- sanah, Daria Zawialow

Album:Dopehouse mixtape- Gibbs X va

Singoli:Dançarina- Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: Will of the people- Muse

Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:S úctou (Zlatá kolekce)-Hana Zagarova

Singoli: Scumpa foc- Smiley (nazionali)/Calm down- Rema (internazionali)

Album: Înapoi La Viață- Oscar

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: g.o.a.t. uslugi- Yanix

Radio: Giovani wannabe- Pinguini Tattici Nucleari

Singoli: Baraba- Zera (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Singoli:Hannah Montana – Calin

Album: As it was – Harry Styles

Klasični Štajerc – 6pack Čukur(nazionali) /Late night talking – Harry Styles (internazionali)

Album:Demoni-Joke Out

Singoli: Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Un verano sin ti – Bad Bunny

Singoli: Din låt- Viktor Leksell & Einar

Album: The only Wan- Ant Wan

Singoli: Calm down- Rema

Album: Will of the people- Muse

Singoli: Paro- Nej

Album: El chavo- Uzi

Singoli:Oh, Red Viburnum in the meadow- The Kiffness ft Boombox

Album: zachjem nam zvjozdy, Pt.- kavabanga Depo kolibri

Singoli: Hold me closer – Elton John & Britney Spears

Album:Nagy házibuli lemez VI.- Valogatas

