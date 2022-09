“Ce soir”, Amir cerca il rilancio con il suo nuovo singolo

Torna un artista che negli ultimi anni ha trovato una sua dimensione artistica interessante. Si tratta di Amir, il cantautore franco-israelo-marocchino che per primo, nel 2016, è riuscito a riportare la Francia in top 10 all’Eurovision dopo anni di buio con “J’ai cherchè”. A quel sesto posto hanno fatto seguito alcuni buoni riscontri discografici ma anche un successivo declino, tanto che l’album “Ressources”, uscito nel 2020, non è nemmeno riuscito a centrare la certificazione pur vendendo 100.000 copie.

Ora rieccolo con “Ce soir”, un brano pop dalle sonorità anni 80 che lo rilancia ma ne conferma anche le ottime doti di scrittura. Per lui, dopo la sbornia dei sei dischi di platino consecutivi, è arrivato il momento dell’operazione risalita. Uscito come singolo estivo, ha girato parecchio in alta rotazione nelle radio francesi, anche se non è ancora riuscito a decollare nelle charts. Il brano accompagna comunque il tour che sta facendo in giro per la Francia.

