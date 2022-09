X Factor 2022, la conferenza stampa e le parole dei protagonisti

Ha avuto luogo oggi a Milano la conferenza stampa di presentazione di X Factor 2022, che da giovedì 15 giugno sarà in onda su Sky Uno e Now.

Tante novità nel talent Sky Original, prodotto da Freemantle, a partire dal cast. La giuria è inedita: insieme a Fedez, che torna dopo 4 anni dall’ultima edizione che l’ha visto protagonista, ci saranno le new entry Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Novità anche per quanto riguarda la padrona di casa: 10 anni dopo il suo trionfo, torna sul palco che l’ha fatta sbocciare Francesca Michielin, nell’inedita veste di conduttrice.

La prima fase, composta da 3 puntate di audizioni, 2 Bootcamp (con il gioco delle 6 sedie) e un Last Call, è andata in scena all’Allianz Cloud di Milano. La fase finale, con i live, partirà il 27 ottobre dal Teatro Repower di Assago. Non ci saranno più gli home visit.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“L’emozione è fortissima, sono passati 10 anni da quando ero lì come concorrente, ma il palco fa sempre venire i brividi” ha affermato Francesca Michielin, al suo esordio da conduttrice del talent. “Da quando sono entrata mi hanno detto che la conduttrice deve essere super partes, ma io non ci riesco, rischio di disperarmi e prendermi male per l’eliminazione di qualcuno!“

“Aspettavo da un po’ questo momento, ho vissuto abbastanza male la mia dipartita da X Factor, e ho provato a sondare il terreno per tornare perché tutto questo mi mancava. Quando ho visto che il terreno era propizio ne ho parlato e sono tornato”, ha aggiunto Fedez, al ritorno dopo 4 edizioni di assenza dal tavolo dei giudici. “In passato sono stato stakanovista, preparavo tutto e avevo anche autori che mi suggerivano cosa dire. Quest’anno sono libero e spontaneo”.

“La parola chiave di questa edizione è normalità, e io per la prima volta sono stata inglobata in un progetto che ha la normalità come parola chiave”, ha detto Ambra Angiolini. “Come spesso faccio per i film, ho fatto un provino e ho dato tutta me stessa perché andasse bene. Di solito va male, stavolta incredibilmente mi hanno detto di sì. Evidentemente la mia voglia di trasmettere quel sì ad altri era talmente grande che ho dato il mio massimo”.

“Voglio vivermi questa esperienza come un nuovo inizio, soprattutto ora che la mia carriera è appena iniziata”, ha esclamato Rkomi. “Ha priorità la musica, a X Factor come nella mia vita. Il team con cui lavoro è forte e voglio far bene. Voglio vivere di questo”.

“Quando ho firmato il contratto ero convinto ci fossero ancora i vecchi giudici, poi ho visto loro e sono rimasto fregato”, ha commentato ironicamente Dargen D’Amico. “Ho fatto mille provini, nessuno più convincente degli altri, e dalla produzione erano titubanti. Il punto fondamentale per me è la musica”. In risposta a Dargen, Fedez ha ammesso di essere stato promotore della sua candidatura a giudice del talent.

