“Fool me once”, l’irresistibile pop radiofonico di Olivia Addams

Torniamo a parlare di Olivia Addams, la giovane tiktoker che diventata grande protagonista delle classifiche dell’Est Europa. “Fool me once” è il singolo, orecchiabilissimo che sta girando nelle radio di Polonia e Romania, paese di origine dell’artista, confermandola fra l’altro in testa alle charts. Uscito come singolo estivo, resiste ancora dopo diversi mesi.

Adriana Livia Opriș, questo il suo nome di battesimo, è ancora in attesa di uscire col primo lavoro completo, ma intanto si gode un successo che le è già valso la collaborazione con diversi nomi di spicco del panorama rumeno (su tutti Akcent e Marius Moga) e polacco (il dj Gromee) e c’è già qualcuno che la vorrebbe sul palco dell’Eurovision Song Contest.

E nel frattempo, è decollata anche come autrice per altri interpreti rumeni e polacchi.

