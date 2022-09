“I’m good”, il remix di David Guetta e Bebe Rexha domina le charts

“I’m good”, il singolo di David Guetta e Bebe Rexha che campiona gli Eiifel 65 domina le charts

Singoli: Katile- Don Xhoni

Album: Dy dashni -Meda

Singoli: Nachts wach-Miksu- Macloud & Makko

Album: Yungblud – Yungblud

Singoli:Snap- Rosa Linn(Fiandre)/Calm down- Rema (Vallonia)/Zeit-Rammstein (Germanofono)

Album: No Sleep In LA- Blackwave. (Fiandre) /Saint Clair – Benjamin Biolay (Vallonia)

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: – Dom vsjeh svjatyh- Akvarium

Singoli: Povjechje- Miro & Alma (nazionali)/ I ain’t worried – OneRepublic (internazionali)

Album:Born Pink- Blackpink

Singoli: I’m good (Blue) -David Guetta & Bebe Rexha

Album: Born Pink- Blackpink

Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek(nazionali)/Break my soul-Beyoncè (internazionali)

Album:Ravno do DNA- Azra (nazionali)/Will of the people – Muse (internazionali)

Singoli:Flyvende Faduma– Tobias Rahim

Album: Kronisk Skeptisk – Lamin

Singoli:Ferrari- James Hype & Miggy Delarosa

Album:Born Pink – Blackpink

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album:The Sick, The Dying… And The Dead!- Megadeath

Singoli: Die- Gazo

Album: Chronique d’un Cupidon – Slimane

Singoli: Wildberry Lillet – Nina Chuba

Album: Palmen aus Plastik 3- Bonez MC & RAF Camora

Singoli: Forget me – Lewis Capaldi

Album:XXV – Robbie Williams

Singoli: Crystal- Mike G, FLY LO (nazionali)/Doja- Central Cee (internazionali)

Album: Random access memory – Daft Punk

Singoli:B.O.T.A. (Baddest of them all)- Eliza Rose /Interplanetary Criminals

Album:XXV – Robbie Williams

Singoli: I ain’t worried – OneRepublic

Album:Vogguvisur- Hafdis Huld

Singoli:Reashim- Noa Kirel (nazionali) /Hold me closer – Elton John & Britney Spears (internazionali)

Album: Born Pink- Blackpink

Singoli: Ferrari – James Hype & Miggy Delarosa ft Lazza

Album: Sirio -Lazza

Singoli: I ain’t worried- OneRepublic

Album:Lyfë- Yeat

Singoli: Aerobika- Dj Nevykele

Album: Bilietas I roju – OG Version

Singoli: DNA – BTS

Album: Mauvais Ordre- Lomepal

Singoli: Hold me closer – Elton John & Britney Spears

Album: XXV – Robbie Williams

Singoli:Fix of you – Red Electric (nazionali)/Hold me closer – Elton John & Britney Spears (internazionali)

Album: Renaissance- Beyoncè

Singoli: Shut down- Blackpink

Album : Born Pink- Blackpink

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album:Undergrunn- Undergrunn

Singoli: Calm down- Rema

Album:XXV – Robbie Williams

Singoli:Eldorado- sanah, Daria Zawialow

Album:Dopehouse mixtape- Gibbs X va

Singoli:Dançarina- Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: Will of the people- Muse

Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:J. Eden E-Gen (mixed by NobodyListen)- Yzomandias

Singoli: Scumpa foc- Smiley (nazionali)/Calm down- Rema (internazionali)

Album: Înapoi La Viață- Oscar

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: g.o.a.t. uslugi- Yanix

Radio: Late night talking- Harry Styles

Singoli: Baraba- Zera (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Born Pink- Blackpink

Singoli:Hannah Montana – Calin

Album: J. Eden E-Gen (freekarlo edition)- Yzomandias

Marelice – Balladero(nazionali) /Lost – Robbie Williams (internazionali)

Album:Demoni-Joke Out

Singoli: Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Un verano sin ti – Bad Bunny

Singoli: Din låt- Viktor Leksell & Einar

Album: The only Wan- Ant Wan

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: Finale- Blay

Singoli: Calm down- Rema & Selena Gomez

Album: El chavo- Uzi

Singoli:Oh, Red Viburnum in the meadow- The Kiffness ft Boombox

Album: Sjensi- Dorofeeva

Singoli: Hold me closer – Elton John & Britney Spears

Album:Nagy házibuli lemez VI.- Valogatas

