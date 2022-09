Alla scoperta di Daniel Sabater, il nome nuovo dell’indie spagnolo

Un nome in ascesa in Spagna, benchè ancora lontano dal mainstream è quello di Daniel Sabater. A 21 ha già alle spalle diversi anni di carriera e oggi si autoproduce: nella scena indie spagnola comincia a farsi largo tanto. Dopo due EP, il giovane studente di Murcia, che si è formato nel Regno Unito, ha avuto l’occasione di confrontarsi con alcuni palchi internazionali, su tutti quello dell’Eurosonic Noorderslag dello scorso gennaio a Groningen.

“Nosotros 2” è forse la sua produzione migliore, ma sul suo canale youtube ci sono diverse altre produzioni interessanti, come “De que sirve?” o la suggestiva “Bolero de desamor”, che appunto fa riscoprire un genere desueto nella scena pop, il bolero. Per lui anche una lunga serie di collaborazioni con artisti spagnoli ed europei, più o meno famosi a livello internazionale, fra le quali merita una menzione quella con Oscar Anton e Clementine, in “Nuits d’eté“.

