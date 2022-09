“Close to the sun”, il nuovo singolo di Andrea Koevska

Un po’ di spazio per una delle artiste più sottovalutate dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest. Andrea Koevska, 22 anni, non è riuscita a superare la semifinale con l’intesa “Circles“, un brano dal sapore internazionale che lei ha interpretato con una voce scura. Una ballata che non è riuscito a conquistare il pubblico e le giurie, sfiorando la qualificazione alla finale (undicesimo posto, ma molto distante per punteggio dal decimo).

La cantautrice nord macedone, formatasi negli Usa, esce in questo periodo con “Close to the sun”, un altro brano molto internazionale, che la conferma su ottimi livelli. Quarto singolo della sua fresca carriera, anche qui fa sentire l’ìspirazione presa da un certo sound americano di cui si dice grande appassionata. Sicuramente è un nome da tenere d’occhio.

