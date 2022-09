Barbara Bigi, in arte Barberini, è in questo periodo in rotazione con il singolo “Pirati” che anticipa l’album “Giorni d’oro”, secondo della sua carriera. La cantautrice, che mescola pop ed elettronica, racconta il suo percorso musicale, le sue ispirazioni canore ed i prossimi progetti.

Il brano, che potete ascoltare qui sotto è una canzone che come spiega, parla della sua generazione, quella dei trentenni. Da ascoltare anche il singolo precedente, “Tempura nostalgia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...