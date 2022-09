“Calm down” di Rema: dopo 28 anni un nigeriano nelle radio italiane

Mentre in tutta Europa il brano è già in testa alle classifiche di vendita, in Italia è fermo al numero 43, ma intanto il brano comincia a girare per le radio italiane e così “Calm down” di Rema riporta dopo 28 anni un artista nigeriano nel nostro airplay.

Le sonorità africane non sono una novità nè per l’Europa nè per l’Italia: basti pensare alla recente “Jerusalema” del sudafricano Master KG. Ma la storia è piena di brani arrivati dal continente nero nelle nostre radio e classifica, da “Ramaya” di Aric Simone, a “Yeke Yeke” di Mory Kante, passando per “Aicha” del marocchino Khaled.

Fresco di album di debutto “Rave& Roses”, Rema sta conquistando l’Europa con questo brano radiofonico che strizza anche l’occhio a TikTok ed in soli tre anni ha saputo uscire dall’Africa – dove l’EP del 2019 è stato primo su Apple Music – per conquistare il mainstream mondiale grazie anche ad una serie di collaborazioni importanti come quelle col francese Yseult e gli statunitensi Chris Brown ed AJ Tracey.

Prima di Rema, al secolo Divine Ikubor, un solo artista nigeriano era riuscito nell’impresa di entrare nelle classifiche italiane: si tratta di Dr.Alban, dj e producer nigeriano naturalizzato svedese, che nel 1994 conquistò le classifiche europee ed anche italiane con “Look who’s talking”, ultima sua hit in una carriera che tuttora continua anche se lontano dal mainstream.

Mi piace: Mi piace Caricamento...