David Guetta e Bebe Rexha continuano a dominare le classifiche

Prosegue il dominio del remix di “Blue” realizzato da David Guetta e Bebe Rexha

Singoli: Katile- Don Xhoni

Album: Dy dashni -Meda

Singoli: Nachts wach-Miksu- Macloud & Makko

Album: Palmen aus Plastik III- Bonez MC & RAF Camora

Singoli:Snap- Rosa Linn(Fiandre)/Calm down- Rema (Vallonia)/Zeit-Rammstein (Germanofono)

Album: SOS- Camille (Fiandre) /Mauvais Ordre- Lomepal(Vallonia)

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: – Renaissance- Beyoncè

Singoli: Povjechje- Miro & Alma (nazionali)/ I ain’t worried – OneRepublic (internazionali)

Album:Lotus- V:RGO

Singoli: Unholy-Sam Smith & Kim Petras

Album: 22-Konstantinos Argyros

Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek(nazionali)/ Hold me closer – Elton John & Britney Spears (internazionali)

Album:Ravno do DNA- Azra (nazionali)/Manifesto: Day 1- Enyphen (internazionali)

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: Kronisk Skeptisk – Lamin

Singoli:Supermodel- Maneskin

Album:Atmospheric River Soaking Instrumental-John Belt

Singoli: Makso Mitä Makso -Isac Elliot feat Sexmane

Album:Ongelmalapsi-Fabe

Singoli: Die- Gazo

Album:Saint Clair – Benjamin Biolay

Singoli: Wildberry Lillet – Nina Chuba

Album: Tekkno -Electric Callboy

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album:Born Pink- Blackpink

Singoli: Crystal- Mike G, FLY LO (nazionali)/ I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha (internazionali)

Album: Random access memory – Daft Punk

Singoli:B.O.T.A. (Baddest of them all)- Eliza Rose /Interplanetary Criminals

Album:Harry’s house- Harry Styles

Singoli: Dýrð í dauðaþögn – BRÍET- Interpreti Vari

Album:Tíu íslensk sönglög- GDRN & Magnus Johann

Singoli:Stop the wolrd – Shmuel (nazionali) /I can’t stop loving you- Ray Charles (internazionali)

Album: Mazrkh frue- Tuna

Singoli: Ferrari – James Hype & Miggy Delarosa ft Lazza

Album: Botox- Night Skinny

Singoli: Hold me closer – Elton John & Britney Spears

Album: Renaissance-Beyoncè

Singoli: Aerobika- Dj Nevykele

Album: Bilietas I roju – OG Version

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: Mauvais Ordre- Lomepal

Singoli: Forget me- Lewis Capaldi

Album: 5SOS5- 5 Seconds of Summer

Singoli:Fix of you – Red Electric (nazionali)/Hold me closer – Elton John & Britney Spears (internazionali)

Album: Renaissance- Beyoncè

Singoli: Typa Girl- Blackpink

Album: You & Me – Veky

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album:Undergrunn- Undergrunn

Singoli: Calm down- Rema

Album:Introducing The Analogues Sideshow-The Analogues Slideshow

Singoli:Eldorado- sanah, Daria Zawialow

Album:Syn wschodu- Lukasyno

Singoli:Dançarina- Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: Will of the people- Muse

Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Patient number 9- Ozzy Osbourne

Singoli: Scumpa foc- Smiley (nazionali)/Bad memories- Meduza ft James Carter, Elley Duhè, Fast Boy (internazionali)

Album: Înapoi La Viață- Oscar

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album:Bjelyje shumy dlja sna djetjej- Bjelyje shumy dlja sna djetjej EP

Radio: Palla al centro- Elisa & Jovanotti

Singoli: Baraba- Zera (nazionali)/Omadjijan- Sanja Vucic (internazionali)

Album: Renaissance- Beyoncè

Singoli:To neni hra- Ektor

Album:Popstar- Calin

Pistacija – Pliš (nazionali) /Lost – Robbie Williams (internazionali)

Album:Demoni-Joke Out

Singoli: Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Un verano sin ti – Bad Bunny

Singoli: Sevilla- Thrife

Album: The only Wan- Ant Wan

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: Live im Letzigrund 2022- Gölä & Trauffer

Singoli: Calm down- Rema & Selena Gomez

Album: El chavo- Uzi

Singoli:Or together? -Kola

Album: Sjensi- Dorofeeva

Singoli: Ringtone Drop- Liu

Album:A nagy Fradi lemez.- Valogatas

