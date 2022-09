“Dusty road”, le Systur dopo l’Eurovision spingono ancora sul country

Dopo il discreto risultato all’Eurovision Song Contest 2022, un ventitreesimo posto che comunque è valso loro il primo posto nella chart nazionale, le Systur tornano sulla scena musicale. “Dusty road” è un singolo dal sound country, una ballata interessante che le conferma su sonorità che calzano perfettamente al loro mood musicale. Sigga, Beta ed Elin, le tre sorelle d’arte, si avviano al primo album sull’onda di ottimi consensi di critica.

“Með hækkandi sól” il brano eurovisivo, le ha proposte per la prima volta con il nome creato appositamente per la partecipazione eurovisiva dopo un inizio come Tripolia e successivamente come Sisi: con quest’ultima denominazione avevano messo a segno una discreta hit in Islanda.

