“Snap” di Rosa Linn disco d’oro e nelle radio italiane (con Alfa e senza): record Armenia

Mentre sta girando in queste ore su RTL 102.5 la versione bilingue, realizzata con il giovane cantautore genovese Alfa, Rosa Linn si gode i successi internazionali della sua “Snap”, singolo d’esordio che – in barba al misero ventesimo posto agganciato all’Eurovision 2022- è diventato virale su TikTok e ora sta raccogliendo consensi in tutta Europa. La notizia è il disco d’oro in Italia (50000 streaming), appena centrato, secondo della serie dopo quello appena vinto in Svezia (4 milioni di streaming)

L’Italia scopre dunque all’improvviso l’Armenia musicale, visto che sin qui di fatto, nessun brano del paese caucasico era mai entrato non solo in classifica ma nemmeno nelle radio. “Snap” è entrato anche nella chart Fimi in posizione 51 ed è possibile che vi rientri, soprattutto appena sarà diffusa in tutte le radio la versione bilingue, ma è chiaro che stavolta a fare la differenza sono stati proprio gli streaming.

A livello internazionale poi attualmente conta quasi 190 milioni di streams su Spotify considerando solo la versione originale, ed è il quinto brano più riprodotto di sempre dell’Eurovision.

I successi europei di “Snap”

Rosa Linn ha anche conquistato la Top 10 dell’airplay europeo, primo brano in assoluto della storia musicale armena, precisamente il settimo posto ed è stabilmente da tempo nella global top 20 di spotify, dopo essere entrato nella Hot 100 di Billboard. Il tutto con un brano nato da un collettivo armeno indipendente, anche se poi a livello internazionale la distribuzione è di una major. Ovviamente, sono usciti anche diversi remix.

