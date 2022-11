“Mal de Ojo”, l’indie dal sapore internazionale di Anaju

Uno dei nomi emergenti del pop spagnolo è Anaju e in questi giorni esce con l’interessante “Mal de Ojo”, che la propone in una veste nuova, prima di tutto nel nuovo look con capelli corti biondi, rispetto ai capelli lunghi castani delle prime occasioni e della sua partecipazione ad Operacion Triunfo 2020, che l’ha vista concludere al quarto posto.

Già vista nella scena indie con “Carbòn” lo scorso anno, la giovane cantautrice ha intrapreso parallelamente una carriera di attrice, che l’ha vista debuttare anche come attrice. Attualmente sta lavorando al primo album, che dovrebbe essere il coronamento di questo suo avvio di carriera che l’ha vista raccogliere consensi per ora più di critica che di pubblico, ma costantemente in ascesa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...