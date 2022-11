Taylor Swift fa doppietta: conquista le charts anche il singolo “Anti-hero”

Taylor Swift porta ai vertici anche il singolo oltre all’album, dove però la incalza ancora Drake

Singoli: Te dua- Mozzik

Album:Dy dashni – Meda

Singoli: Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album:40- Nockis

Singoli:Anti-hero- Taylor Swift (Fiandre)/I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha (Vallonia)/Face it alone – Queen (Germanofono)

Album: Faith in the future- Louis Tomlinson(Fiandre) / Epicentre – M. Pokora (Vallonia)

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Allilujja- Bi-2

Singoli:La rumba – Dian Solo & Dolores Estrada (nazionali)/ Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Her Loss-Drake & 21 Savage

Singoli: Unholy-Sam Smith & Kim Petras

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli: Javi se kad stigneš- Vatra (nazionali)/ Hold me closer – Elton John & Britney Spears (internazionali)

Album: Lišće Prekriva Lisabon- Električni Orgazam (nazionali)/The Car- Arctic Monkeys (internazionali)

Singoli: Verden Vagner- Saveus & Gilli

Album: Her Loss-Drake & 21 Savage

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: Tjebja ljubjat tam gdje mjenja njet- Kizaru

Singoli:Ihna kipu – Viivi, Robin Packalen

Album:Vastustamaton- Ghettomasa

Singoli: Die- Gazo

Album:Hiver à Paris- Dinos

Singoli: Zukunft Pink-Peter Fox feat. Inéz

Album: Only the strong survive- Bruce Springsteen

Singoli: Anti-hero- Taylor Swift

Album:Faith in the future- Louis Tomlinson

Singoli: Erimo- Sidarta (nazionali)/Rich flex- Drake (internazionali)

Album: Flower boy – Tyler, the creator

Singoli:Anti-hero- Taylor Swift

Album: Midnights- Taylor Swift

Singoli: Dýrð í dauðaþögn (BRÍET)- Interpreti

Album:Her Loss-Drake & 21 Savage

Singoli: Yesih mi shihab eskh khalah- Yuval Dayan (nazionali) /Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Her Loss-Drake & 21 Savage

Singoli: Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Il mondo è nostro- Tiziano Ferro

Singoli: Celestial- Ed Sheeran

Album:Tjebja ljubjat tam gdje mjenja njet- Kizaru

Singoli: Miss you -Oliver Tree,Robin Schulz

Album: Debesomis Braidyti – Justinas Jarutis

Singoli:Lift Me Up (From Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By)- Rihanna

Album:Autobahn- Sch

Singoli:Made you look- Meghan Trainor

Album: Her Loss-Drake & 21 Savage

Singoli:Simili- The Travellers (nazionali)/Anti-Hero-Taylor Swift (internazionali)

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli:Burn our bridges Down- RIELL

Album: Tjebja ljubjat tam gdje mjenja njet- Kizaru

Singoli: Frida Kahlo- Marstein

Album:Only the strong survive- Bruce Springsteen

Singoli: Miss you -Oliver Tree,Robin Schulz

Album:Only the strong survive- Bruce Springsteen

Singoli:Czekam na znak- Ignacy

Album:042 Requiem – Colonna Sonora Originale

Singoli:Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Midnights- Taylor Swift

Singoli: Hannah Montana- Calin

Album:El Presidento- Kabat

Singoli: Supertare – Alina Eremia ft Connect – R (nazionali)/I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha(internazionali)

Album: Her Loss-Drake & 21 Savage

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Tjebja ljubjat tam gdje mjenja njet- Kizaru

Radio: Ricordi- Pinguini Tattici Nucleari

Singoli: Kalasi- Zera (nazionali)/I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha (internazionali)

Album: Za tebe – Senidah

Singoli:Unholy-Sam Smith & Kim Petras

Album:Trueself- Alan Murin

Orion – Maja Založnik (nazionali) /Do I love you (indeed I do) – Bruce Sprengsteen (internazionali)

Album:Her Loss-Drake & 21 Savage

Singoli: Apa-Mora & Quevedo

Album: Mora-Paraiso

Singoli:Ingen annan ror mig som du – Molly Hammar

Album: Only the strong survive- Bruce Springsteen

Singoli:I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: Her Loss-Drake & 21 Savage

Singoli:Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album: Midnights- Taylor Swift

Singoli:Not about us- Alis Shuka

Album: Tjebja ljubjat tam gdje mjenja njet- Kizaru

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: Vissza a Földre. Depressziò

