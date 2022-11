X Factor 2022, quinto live: eliminazione per Joëlle e Disco Club Paradiso

Nel quinto live di X Factor 2022, che ha visto come ospiti Lazza e Rosa Linn, alla quale Francesca Michielin ha dedicato una breve intervista anche vista la comune esperienza eurovisiva, doppia eliminazione. Una secca, nella manche giostra, ed una classica, dopo cover eseguite con l’ausilio di una orchestra quindi completamente live anche nella musica. Fuori Joëlle e Disco Club Paradiso

COVER GIOSTRA

Beatrice Quinta- Fiori rosa fiori di pesco (Lucio Battisti)

Disco club paradiso – Salirò (Daniele Silvestri)

Joëlle- I’m with you (Avril Lavigne)

Linda Riverditi- Chasing cars (Snow Patrols)

Omini -No sleep till Brooklyn (Beatie Boys)

Santi Francesi -Creep (Radiohead)

Tropea- Asilo Republic (Vasco Rossi)

Gli artisti ripropongono in un minuto a testa la propria miglior cover. Difficile dare un giudizio secco, ma sicuramente i Disco Club Paradiso hanno faticato più di altri, forse perchè sono quelli più estemporanei. Molto convincente Beatrice Quinta. Eliminata Joëlle.

MANCHE CON ORCHESTRA

ROSTER AMBRA

Tropea – Song to say Goodbye (Placebo): Molto bravi, forse la cosa più convincente sentita da loro dentro il programma, compreso l’inedito. Gruppo in grande crescita, anche nelle performance.Ballottaggio

ROSTER DARGEN D’AMICO

Beatrice Quinta – Don’t stop believin’ (Journey): Pezzo molto difficile, che lei però affronta con la consueta sicurezza. La più pop fra gli artisti in gara, quella forse più pronta anche per il mercato musicale.

Disco club Paradiso- Cuore matto (Little Tony): In effetti loro sono un po’ da divertimento retrò e quindi questo pezzo alla fine è nelle loro corde. L’esibizione funziona, loro come al solito sono assolutamente freschi e spensierati. Ballottaggio

ROSTER FEDEZ

Linda Riverditi- Running up that hill (Kate Bush): Al di là della difficoltà di dover ricantare per un problema tecnico, personalmente ho trovato fastidioso l’utilizzo eccessivo dell’autotune, che oltretto a lei che ha una grande voce, non sta neanche troppo bene. Rivedibile.

Omini – Bitter sweet symphony (Verve): Restano più artisti rock che pop e questo un po’ si sente, onestamente. Nel complesso però non si possa dire che abbiano cantato male. L’esibizione è un po’ fredda, ma funziona

ROSTER RKOMI

Santi Francesi – Somebody I Used to know (Gotye ft Kimbra): D’accordo sul fatto che la presenza dell’orchestra arricchisce questo pezzo ma ne accentua anche il lato triste che l’arrangiamento destrutturato del duo conferisce a questa straordinaria hit. Intensi, diretti. I migliori per distacco.

BALLOTTAGGIO



TROPEA (Luna dei Verdena) vs DISCO CLUB PARADISO (Svalutation di Adriano Celentano): Bene entrambi, i giudici salvano l’ultima band di Ambra lasciando Dargen D’Amico con una sola artista.

