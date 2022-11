“Kiss me” (e altre canzoni): Dermot Kennedy si conferma

Ritroviamo un artista del quale avevamo parlato agli esordi, ovvero Dermot Kennedy. Esce in queste ore “Kiss me”, il singolo che accompagna il suo secondo album “Sonder”, pronto a raccogliere il successo del debutto travolgente, che sull’onda di “Power over me” lo ha portato a primeggiare in mezza Europa, oltre a conquistare pure le classifiche EDM insieme ai Meduza con “Paradise”.

Il singolo, dal sound pienamente anni 80, segue altri brani che sono usciti estratti sempre dall’album, come “Something to someone” ed è già partito fortissimo, sia nelle charts irlandese e britannica, che anche nell’airplay europeo. Sempre dal nuovo album con “Better days”, Kennedy ha vinto l’RTÉ Choice Music Prize Irish Song of the Year 2021

