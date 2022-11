Charts: Taylor Swift grande protagonista nei singoli e negli album

Taylor Swift è grande protagonista, sia con il singolo “Anti-hero” che con l’album “Midnights”

Singoli:5AM- Era Istrefi & Buta

Album:Frescobars- Liuni

Singoli: No reply- Ufo 361

Album:Only the strong survive- Bruce Springsteen

Singoli:I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha(Fiandre)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (Vallonia)/Face it alone – Queen (Germanofono)

Album: Vleugels- K3 (Fiandre) / Encore une fois- Patrick Bruel (Vallonia)

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Allilujja- Bi-2

Singoli:Poveche – Miro X Alma (nazionali)/ Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Her Loss-Drake & 21 Savage

Singoli: Unholy-Sam Smith & Kim Petras

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli: Javi se kad stigneš- Vatra (nazionali)/ Anti hero-Taylor Swift (internazionali)

Album: Lišće Prekriva Lisabon- Električni Orgazam (nazionali)/Return Of The Dream Canteen- Red hot chili peppers (internazionali)

Singoli: Verden Vagner- Saveus & Gilli

Album: Nar sjaelen kaster op – Tobias Rahim

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album:PHILARMONIA- PHARAOH

Singoli:Vastustamaton- Ghettomasa

Album:Vastustamaton- Ghettomasa

Singoli: Die- Gazo

Album:L’école de la vie- Kendji Girac

Singoli: Zukunft Pink-Peter Fox feat. Inéz

Album: Not so silent night- Sarah Conner

Singoli: Anti-hero- Taylor Swift

Album:Sonder- Dermot Kennedy

Singoli: Erimo- Sidarta (nazionali)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Flower boy – Tyler, the creator

Singoli:Anti-hero- Taylor Swift

Album: Sonder- Dermot Kennedy

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli: Khinures – Edden Ben Zaken(nazionali) /Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Rdiu shatkh- Peer Tasi

Singoli: Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Io non ho paura- Ernia

Singoli: Celestial- Ed Sheeran

Album:PHILARMONIA- PHARAOH

Singoli: Thru Your Phone- Cardi B

Album: Debesomis Braidyti – Justinas Jarutis

Singoli:Hunt (Freestyle)-Gonzalo Montana

Album:Le monde est méchant (V2)- Niska

Singoli:Rely on me – Sigala, Gabry Ponte, Alex Gaudino

Album: Her Loss-Drake & 21 Savage

Singoli:Simili- The Travellers (nazionali)/Anti-Hero-Taylor Swift (internazionali)

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli:Kak ljubov tvoju ponjat?- Jony & Anna Asti

Album: PHILARMONIA- PHARAOH

Singoli: Oppmerksomhet- Morgan Sulele, William Gamborg

Album:Midnights – Taylor Swift

Singoli:Stiekem – Maan & Goldband

Album:Reklezz – KA

Singoli:Czekam na znak- Ignacy

Album:Lata Dwudzieste- Dawid Podsiadlo

Singoli:Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Casa guilhermina- Ana Moura

Singoli: Hannah Montana- Calin

Album:El Presidento- Kabat

Singoli: Lume- Spike (nazionali)/I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha(internazionali)

Album: într-o bună zi o să fim bine- Calinacho

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album:- PHILARMONIA- PHARAOH

Radio: Ricordi- Pinguini Tattici Nucleari

Singoli: Kalasi- Zera (nazionali)/Ferrari- James Hype & Miggy Delarosa (internazionali)

Album: Za tebe – Senidah

Singoli:Unholy-Sam Smith & Kim Petras

Album:Trueself- Alan Murin

Singoli: Nove slike – Mia Gucek (nazionali) /Anti hero-Taylor Swift (internazionali)

Album:Midnights – Taylor Swift

Singoli: La bachata- Manuel Turizo

Album: Faith in the future – Louis Tomlinson

Singoli:Ingen annan ror mig som du – Molly Hammar

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli:I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: Her Loss-Drake & 21 Savage

Singoli:Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album: Only the strong survive- Bruce Springsteen

Singoli:Shot a friend- Holly Molly

Album: PHILARMONIA- PHARAOH

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: Vissza a Földre. Depressziò

