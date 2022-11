Sanremo 2023, scelti i quattro giovani da Area Sanremo: il cast completo

Amadeus, insieme alla Commissione di Valutazione (composta da Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte e Sergio Rubino) ha ascoltato sabato 26 novembre al Palafiori i 46 finalisti di Area Sanremo 2022.

Il conduttore e direttore artistico per il quarto anno di fila del Festival, insieme alla Commissione di Valutazione, ha selezionato 20 artisti per la fase finale, che si esibiranno domenica 27 novembre davanti alla Commissione Musicale Rai.

Tra i 20 artisti prescelti figurano alcuni nomi già noti al pubblico. Tra questi segnaliamo I Tristi, vincitori dell’edizione 2019 di 1MNext (contest collegato al Concertone del Primo Maggio), Fellow (che ricordiamo per Castrocaro 2020 e per il quarto posto a X Factor 2021, nel team di Mika) e il duo Romeo & Drill, nel roster di Leave Music (etichetta indipendente di Quartana che da tre anni propone artisti al Festival come Gaudiano, Avincola e Yuman).

Da segnalare inoltre la lombarda Sarah Toscano, che proprio in questa fase di selezione e di ascolto dal vivo è stata premiata con la targa “Vittorio De Scalzi”, il pugliese Motus e il lombardo Zo Vivaldi.

Di seguito l’elenco dei 20 artisti selezionati per Area Sanremo 2022:

COLLA ZIO

DYNAMITE 36

FELLOW

FIAT131

I TRISTI

JAYDAR

JORE

JUMA

MAYU

MICHELE & MARCOS

MONNAELISA

MOTUS

NOOR

PIERFRAU

ROMEO & DRILL

SAMEBLUD

SARAH TOSCANO

STEFANIA TASCA

VALENTINA MORO

ZO VIVALDI

Nella giornata di domenica, le ultime audizioni con la scelta definitiva dei 4 finalisti che prenderanno parte alla diretta di Sanremo Giovani, prevista per il 16 dicembre su Rai 1 in prima serata insieme agli artisti già selezionati con Sanremo Giovani.

C’è il collettivo Gen z dei COLLA ZIO, FIAT 131, cantautore vincitore dell’edizione 2022 di Deejay Onstage che milita nella scuderia dell’Isola degli artisti di Carlo Avarello, il duo ROMEO & DRILL e la diciassettenne Noor, padre di Urbino e madre del Kirghizistan, esplosa su TikTok. Il pubblico italiano la conosce già per la sua partecipazione al programma di Raiplay “Tu non sai chi sono io”.

Dunque i 12 artisti sono:

