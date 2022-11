Arriva in Italia Kae Tempest, la poetessa che mette in musica i suoi versi

A prima vista potrebbe sembrare un semplice rap ed invece no. Quello di Kae Tempest – artista non binaria: il suo pronome è “loro”, ma qui per non indurre in confusione useremo il singolare – è un vero e proprio recitativo con sfondo di musica elettronica. Giovedì sarà ospite ad X Factor e sicuramente porterà una sorta di effetto straniante nel pubblico abituato al semplice pop. Perchè i suoi non sono testi, ma vere e proprie poesie recitate in musica.

Trentasette anni, cinque album e due nomination al Mercury Prize, è stata più volte protagonista sul prestigioso palco del Glastonbury Festival, il più grande festival per artisti emergenti del Regno Unito. “More pressure” è il singolo che accompagna “The Line is a Curve“, ma ci sono diversi pezzi interessanti, come “

Kae Tempest è un’artista a tutto tondo: non solo album musicali ma anche libri di poesie, romanzi, saggi e naturalmente gare di spoken word, molto popolari fra chi “gioca” con le parole, forma di poesia espressa oralmente e incentrata sul dialogo o il monologo.

