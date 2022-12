“Dashuria Ime”, la melodia dal sapore etnico di Arilena Ara

Sempre più conturbante e sempre più in rampa di lancio, Arilena Ara esce col nuovo singolo “Dashuria Ime”. A soli 24 anni, la cantautrice albanese è sulla cresta dell’onda e continua a sfornare un successo dietro l’altro dopo quella “Nentori” che arrivò nella versione inglese anche nelle chart internazionali.

Per nulla frenata dalla mancata partecipazione all’Eurovision, dopo che l’evento fu cancellato nel 2020 (avrebbe dovuto gareggiare con “Fall from the sky”), da qualche tempo unisce la musica alla televisione, senza rinunciare a duetti di livello, come quello con Noizy, uno dei rapper più famosi di tutta l’area balcanica ma anche con una discreta notorietà in Italia.

Nonostante questo e nonostante una carriera importante, che si avvia quasi ai nove anni, il primo album – subito al primo posto nelle charts – è uscito appena lo scorso, anno, trainato da singolo “Ke me mungu”, pure questo da primato.

