“Loving you” (e non solo): il talento della svedese Sofia Vivere

Classe 1999, nativa di Örebro, Sofia Vivere è uno dei nomi emergenti del pop scandinavo. In queste settimane esce “Loving you”, il singolo contenuto nell’EP “Tsunami“, uscito lo scorso marzo. Musica non convenzionale, almeno per i canoni del pop svedese, testi che mettono al centro le questioni esistenziali degli adolescenti. Particolarmente interessante “What’s the best for me”, usscito due anni fa.

Ma anche la title track dell’EP è interessante. Per lei collaborazioni importanti come quella con Jay Smith, vincitore di Swedish Idol e il cantautore Thomas Stenström. Ha anche partecipato a festival come Live at Heart, VOX e Folk at Heart. Molto social, come tutti i giovani della sua generazione, ha utilizzato anche Patreon per promuovere la sua musica e le sue produzioni

